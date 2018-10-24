Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, por Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Mustafa Akbaş, Onazi ve Nwakaeme katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Ağaoğlu, Trabzon'da açılış yapacak

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, yarın Trabzon'da yeni idari bina ve yenilen futbolcu kamp futbolcu dinlenme tesislerinin açılışını yapacak. Ağaoğlu, aynı zamanda bir dizi ziyaretlerde bulunarak, etkinliklere katılacak.