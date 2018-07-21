Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde Abiş Hopikoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu, delegelerin katılımıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Abiş Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkan seçildi.
Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Abiş Hopikoğlu, Mertcan Alioğlu, Methmetcik Deniz Tekin, Şakir Deniz, Saip Çolak, Derya Günal, Oğuzhan Usta, Ömer Meriç, Ersan Zengin, Salih Altun, Salih Şimşek, İsmail Dündar Özbaylar, Osman Aynacı, Adnan Bayram, Vahap Öztel, Erol Naipoğlu, Berk Özyılmaz, Hüseyin Erdoğan, Murat Aydın, Nazıf Çakıroğlu, Alpaslan Beşli, Nihat Yılmaz, Selim Emre Ar."