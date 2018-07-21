Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 16:55

Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde Abiş Hopikoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda Abiş Hopikoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde Abiş Hopikoğlu yeniden başkan seçildi

21 Temmuz 2018 16:55


Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu, delegelerin katılımıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Abiş Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkan seçildi.


Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:


"Abiş Hopikoğlu, Mertcan Alioğlu, Methmetcik Deniz Tekin, Şakir Deniz, Saip Çolak, Derya Günal, Oğuzhan Usta, Ömer Meriç, Ersan Zengin, Salih Altun, Salih Şimşek, İsmail Dündar Özbaylar, Osman Aynacı, Adnan Bayram, Vahap Öztel, Erol Naipoğlu, Berk Özyılmaz, Hüseyin Erdoğan, Murat Aydın, Nazıf Çakıroğlu, Alpaslan Beşli, Nihat Yılmaz, Selim Emre Ar."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç