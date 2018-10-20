Trabzonspor, BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, milli takımlardan dönen oyuncuların ciddi bir sakatlık yaşamaması Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi.

Trabzonspor sahasında 22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve şut çalışması yapıldı. Antrenmana tedavisi süren Mustafa Akbaş katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Trabzonspor'da milli takımlardan dönen oyuncuların herhangi bir sakatlık yaşamaması da sevindirici gelişme oldu. Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Hosseini, Novak, Kucka, Onazi, Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın milli takım kampları sonrası sakatlık yaşamadan dönmeleri teknik direktör Ünal Karaman'ı zorlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi sevindirdi. Aşil tendonunda iltihaplanma bulunmasından dolayı milli takım kampından çıkartılan Onazi de takımla birlikte çalışmalara başladı ve taktik çalışmada görev aldı. Bu oyuncunun pazartesi günü oynanacak olan maçta forma giymesine engel bir durumun olmadığı belirtildi.