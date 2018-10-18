Trabzonspor, B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas, orta ve şut çalışması yapıldı. Milli takımlardan dönen oyuncular Filip Novak, Juraj Kucka, Majid Hosseini ve Vahid Amiri ise rejenerasyon idmanı yaptı. Milli takım kamplarından henüz dönmeyen Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado ve Ogenyi Onazi ile birlikte tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Ibanez 6'da 5 yaptı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Ibanez ise idman sonrası Rodallega ve Yusuf Yazıcı ile birlikte serbest vuruş çalıştı. Arjantinli oyuncu diğer iki arkadaşına oranla serbest vuruş atışında daha başarılı bir görüntü sergilerken, 6 atışın 5'ini gole çevirdi.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.