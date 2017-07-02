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02 Temmuz 2017 14:21

Trabzonspor, birinci etap kamp çalışmaları için Macaristan’a gitti

Trabzonspor, yeni sezonun birinci etap kamp çalışmaları için Macaristan’a gitti.

Trabzonspor, birinci etap kamp çalışmaları için Macaristan’a gitti

02 Temmuz 2017 14:21


Yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamlayan bordo mavili ekip, birinci etap kamp çalışmaları için bugün saat 12.40’ta özel uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti. 2-17 Temmuz tarihleri arasında hazırlıklarını Budapeşte’de gerçekleştirecek olan Trabzonspor’un kafilesinde 14 futbolcu yer aldı. Kafilede Onur, Uğurcan, Arda, Uğur, Abdurrahim, Mustafa, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Batuhan, Abdülkadir, Mas, Okay ve N’Doye yer alırken, Pereira, Bongonda, Durica, Medjani, Kamil Ahmet, Esteban, Rodallega,Castillo, Onazi, Ibanez ve Olcay’ın ise takıma Macaristan’da katılacağı öğrenildi. Bordo-mavili ekip Macaristan kampındaki ilk antrenmanına ise bugün Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacağı belirtildi.




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