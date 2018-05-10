Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede yerde kalan Onazi antrenmanı tamamlayamadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi ve Castillo’nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Rodallega katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıklar Trabzonspor’un yakasını bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig’in son haftalarında sakatlıklar Trabzonspor’un yakasını bırakmıyor. Cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kırmakta zorlanan bordo-mavililerde Onazi de aldığı darbe sonucu antrenmanı tamamlayamadı.

Çift kale maçta takım arkadaşı ile girdiği mücadelede yerde kalan ve tedavisi yapıldıktan sonra oyuna dönen Nijeryalı oyuncu, ağrıları devam edince antrenmanı tamamlayamadı. Sağ arka adalesini tutarak sahadan çıkan Onazi soyunma odasına gitti. Oyuncunun durumunun ciddi olmadığı tedbir amaçlı antrenmana devam etmediği öğrenildi.