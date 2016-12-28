Trabzonspor Denizli’ye gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölükspor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli’ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45’te Türk Hava Yollarına (THY) özel uçakla Denizli’ye hareket etti.

Trabzonspor’un Denizli kafilesinde 18 oyuncu yer alırken, kırmızı kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Muhammet ve Ramil Sheidaev Denizli’ye götürülmedi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya "Esteban, Zeki, Uğur, Mustafa Yumlu,Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Onanzi, Okay, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Suk" şeklinde çıkması bekleniyor.