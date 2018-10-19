Trabzonspor, dijital ödeme sistemi 'Papara' ile güçlerini birleştirdi

Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulüp bünyesindeki kurulların başkanları ve Papara CEO'su İlker Diker ile futbolculardan Jose Sosa, Zargo Toure, Abdülkadir Ömür ve Batuhan Artarslan'ın katıldı.

İmza töreninde konuşma yaparak Papara hakkında bilgi veren Papara Ceo'su İlker Diker, Trabzonspor'la işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Spor endüstrisinin lokomotifi olan futbola ve ülkemizin güzide spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'a destek veriyor olmaktan büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dijital bankacılığın yeni şirketlerinden olan Papara, 7/24 para transfere değer teklifi başta olmak üzere, sunduğu Papara Card ile özellikle 18 yaş altı gençlerin bütçelerini yönetme bilinci ve özgürlüğü sağlamaktadır. Sayısı 1.5 milyon müşterilerimize hizmet verirken odak noktamız; hep en iyi deneyimi en kolay şekilde sunmak olmaktadır. Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Trabzon'un heyecanlı taraftarına Papara'nın genç ve dinamik enerjisinin olumlu yansıyacağına inanıyor her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Papara kartın bir ödemili kart olduğunu belirten Diker, "Kredi tabanlı bir ürün olmadığından kart sahipleri içine yükledikleri bakiye kadar harcama yapabilmektedir. Bu proje aynı zamanda ülkemizin nakitsiz toplum hedefine de hizmet etmektedir. Bugün itibariyle TS Club'larda satın alınabilecek TS Card'lar yakın zamanda PTT ve yurt çapında tüm zincir mağazalarda satışa başlayacaktır. TS Papara Card'a tüm bankaların ATM'lerinden 7/24 para yüklenebilmektedir. TS Papara Card sahipleri birbirleri arasında 7/24 ücretsiz para transferi yapabileceklerdir. Bu harcamalardan elde edilen gelirin tamamı kulübe gelir olarak aktarılacaktır. Bu Türkiye'de bir futbol kulübünün taraftarına ilk defa sunduğu bir hizmettir. Bu işbirliğinin her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

Hayrettin Hacısalihoğlu: "Trabzonspor bir ilki başardı"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un bir ilki başardığını belirterek, "Umuyorum ve diliyorum ki Trabzonspor için bu ilk hadise çok hayırlı ve başarılı olacak, yeni değişen seyirci ve taraftar profili ile yaş oranının 15 - 21 arasına isabet etmesi çoğunluk olarak bu oranda taraftar olması bu kartın kullanımındaki kolaylıkla Trabzonspor'a ve kullanıcıya büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaşından genç arkadaşlarımızın bankalardan başka kart almaları mümkün değil. Ama bu kartın özelliği itibariyle böyle bir imkan var. Bu da zannediyorum hem alışverişlerinde hem diğer kullanımlarında büyük kolaylık sağlayacaktır. Trabzonspor yine bir ilki sizlerin gayreti, emeği ve katkısı ile sağlıyor. Her iki tarafa da bu hem Papara Kart organizasyonunu yapan şirketimize hem Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Sponsorluklarla kulübün ekonomisini düzenlenmesini yapmaya çalışacağız"

Son 10 - 15 yılın futboldaki en önemli hadisesinin sportif futboldan endüstriyel futbola geçilmesi olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu, "Endüstriyel futbolun bir özelliği sponsorlukları kulübün bünyesinde toplamak, bunların gelirleri ile kulübü büyük ölçüde dönüştürmek. Ekonomisine yardımcı olmak. Bu anlamda Papara kart da yeni bünyemizle birlikte çalışacağımız bir hadise. Başka birçok sponsorluklarla birlikte kulübün ekonomik düzenlemesini yapmaya çalışacağız. Genel sıkıntıları biliniyor. Bunları çözümlemek için bu yol vazgeçilmez bir hadise. Biz de bunlar gibi forma ve giyim sponsorlukları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla sponsorluk ilişkilerini geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Genç yaş gurubundaki taraftarlarımız ilgi duyacak"

Bir gazetecinin kartın üzerindeki görselin Medical Park Stadyumu'nda 2010-2011 sezonuna yönelik yapılan koreografiye ait olmasıyla ilgili değerlendirmesine ise Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Acaba Türkiye'de herkese öyle geliyor mu onu bilemiyoruz. Kart basın büromuzun organizasyonu ve önerisiyle gerçekleşti. Gerçekten iyi düşünmüşler. Genç yaş grubundaki taraftarlarımızın çok ilgi duyacağı, seveceği bir kart olacak. Umuyorum ki çok miktarda bu kartı cüzdanında taşımak isteyen genç kardeşimiz bu karta talip olacaktır" sözleriyle karşılık verdi.