Trabzonspor eksik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Onazi, Castillo, Burak ve Rodallega’nın yanı sıra cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Olcay da izinli olarak katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyecek. Çalımbay’ın yarınki toplantıda bordo-mavili kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.