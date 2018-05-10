Trabzonspor, engelli taraftarları ağırladı

Trabzonspor’un bugün gerçekleştirdiği idmanı öncesinde Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve yöneticilerden Lokman Sadıklar ile Onur Sağır, engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi. Yöneticiler ve futbolcularla birlikte fotoğraf çektiren engelli taraftarlar böyle anlamlı bir günde Trabzonspor Kulübü’nün kendilerini ağırladığı için çok mutlu olduklarını söylediler.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise, “Engelli vatandaşlarımızın önünde aslında tek bir engel var. Bizim bakış açımız. Onlara bakış açımızı değiştirir; daha sağlıklı iletişim kanalları geliştirir, onları toplumsal yaşamdan ve çalışma hayatından soyutlamazsak tüm engeller ortadan kalkar. Engelli dostlarımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Bunun en güzel örneklerinden biri Ampute Milli Takımımızın Trabzonlu oyuncularından Muhammet Yeğen. Müthiş bir azim, mücadele ve başarı hikayesi. Ancak nihayetinde unutmamak gerekiyor ki, engelleri aşmak için bireysel çaba yeterli değil, toplumsal destek de gerekiyor”.