Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:37

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

23 Aralık 2016 13:37

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor’u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda saat 20.00’de sarı-lacivertlilerle karşılaşacak olan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kızılcabölükspor maçında forma giyen oyuncular hafif bir antrenman yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç