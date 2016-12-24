Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi yeni otobüsüne kavuştu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi yeni otobüsüne kavuştu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, otobüsü hediye eden Trabzonspor kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy’un kızı Hülya Ulusoy, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular ve davetliler katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’ya otobüsün temsili anahtarının da verildiği tören, toplu halde basın mensuplarına görüntü verilmesi ve ardından otobüsün gezilmesiyle son buldu. Bordo-mavili takım tören sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne yeni otobüsle döndü.

Öte yandan Bordo-mavililer’in yolculuklarda kullanacağı otobüste birçok özel donanım bulunuyor. Özel giydirme ile kaplanan otobüs, Trabzonspor’a özel bordo-mavi renklerle donatıldı.