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03 Aralık 2017 18:11

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gerginlik

Basketbol Süper Ligi’nin 9.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gerginlik

03 Aralık 2017 18:11

haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan müsabakada gerginlik yaşandı.


Tahincioğlu haftasında Fenerbahçe Doğuş ile Trabzonspor karşılaşmasının 16. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor ve Fenerbahçeli oyuncular arasında yaşanan gerginlik tribüne de yansıdı. Bordo-mavili taraftarların kötü tezahüratlara devam etmesiyle hakemler soyunma odasına giderek tribünlerin boşaltılmasını istedi. Hakemlerin bu kararına terki göstererek salonu boşaltmayan taraftarların yanına gelen Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, salonu boşaltmalarını istedi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle salon boşaltılırken, karşılaşma yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından tekrar başladı.




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