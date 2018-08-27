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27 Ağustos 2018 19:54

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

27 Ağustos 2018 19:54

haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega salonda çalıştı. Vahid Amiri takımdan ayrı çalışırken bordo-mavililer antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenmanda takımı yalnız bırakmayan bir grup taraftar ise meşale yakarak tezahüratlarda bulundu.




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