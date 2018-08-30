Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma koşularıyla başladı. Duran top idmanı yapan bordo-mavili futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı. İranlı futbolcu Vahid Amiri takımla birlikte idmanlara başladı.

Tedavileri süren Kamil Ahmet Çörekçi, Toure, Sosa ve Abdulkadir Ömür çalışmada yer almazken, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı tek antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Karaman, taktik tahtasıyla çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bugün gerçekleştirilen antrenmana taktik tahtasıyla çıktı. Sarı-kırmızılı takım ile oynayacakları maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının önemini oyuncularına anlattı. Taktik anlatımlarda bulunan Karaman, Galatasaray üzerinde etki kurabilecekleri bölgeler üzerinde oyuncuların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Öte yandan, antrenmanı 1461 Trabzon Futbol Okulu’nun sporcuları ziyaret etti.