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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına.


Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ligin 6. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı. 1 saat süren antrenman öncesinde Ünal Karaman, saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. İdmana izinli olan Kamil Ahmet katılmadı, Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.


Bordo mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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