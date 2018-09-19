Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın oyuncularıyla toplantı yapması nedeniyle antrenman 20 dakika geç başlarken, sakatlık yaşayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez, çalışmayı yarıda bıraktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonlarının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda Kamil Ahmet Çörekçi ile Majed Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor'da saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan antrenman, 20 dakika gecikmeli başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, bu görüşmenin sonrasında futbolcular saat 10.50'de antrenman sahasına gelerek çalışmalara başladı. Karaman'ın, takımın genel durumu hakkında değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu Luis Ibanez, girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.