Trabzonspor, Intercity firması ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Trabzonspor, Intercity ile 3 yıllık forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, Trabzonsporlu futbolcular Sosa, İbanez, Onazi, Olcay, Zargo Toure ve Vahid Amiri katıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak'a Trabzonspor Kulübü'ne göstermiş olduğu güvenden dolayı teşekkür etti. Ağaoğlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sponsorluğun ne kadar önemli olduğu bir kez daha çok açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Amatör olsun profesyonel olsun sponsorlar sporun vazgeçilmezleridir. Hangi branşta olursa olsun sponsorlar kulüplerin ve branşların can damarlarıdır. Bugün ne yaparsak yapalım mutlaka ve mutlaka hem Trabzonspor Kulübü hem futbol ailesi hem de ülke sporu olarak sponsorlarımızın vazgeçilmez olduğu ve sporumuzun önemli bir parçası olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği süreçlerde bazı sponsorların ön kapıdan girdikleri gibi arka kapıdan çıktıklarını beraber yaşadık ve gördük. Dolayısıyla Intercity ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak beyefendiye her şeyden önce gösterdikleri cesaretten ve kulübümüze gösterdikleri sempati ve hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ali Vural Ak'ın iki yeğeni Burak Fevzi Cansız ve Berkant Cansız'ın da iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade eden Başkan Ağaoğlu, “Bu iki kardeşimizin hasta bir Trabzonsporlu olmasının bu sözleşmede ne kadar pay sahibi olduğunu bilmiyorum ama bu iki taraftarımıza da candan teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

"Ayni sponsorluklar daha önemli"

Ağaoğlu, sponsorluk sözleşmesinin maddi olarak karşılığının ayni sponsorluk olarak kulübe gireceğinin altını çizerek, “Bu sözleşme bir kere kulübümüzü ciddi bir finans yükünden kurtarıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en elit sporcuları. Bizim amacımız, oyuncularımızı en iyi araçlara bindirmek, en iyi evlerde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Bu anlamda Türkiye'de bu sadece futbolda kalıplaşmış bir olgu var. Para ne kadar diye merak ediliyor? Ancak hem sponsorluk yasasına baktığımızda hem de amatör federasyonların işlevlerine baktığınızda ayni sponsorların çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bugün bir aracın kira maliyetinin ne kadar olduğu biliniyor. Bu sayının 30'a çıktığı yerde kaldı ki 28 futbolcumuz, idarecimiz, antrenörümüz var, nasıl bir mali yükle karşılaştığımızın çok açık olarak farkına varmış oluruz. Nakdi sponsorluk çok önemlidir. Ancak o nakdi sponsorluk dediğimiz şeyin Allah'a şükür son 6 senedir Trabzonspor'un kasasına girmeden gittiğine hepimiz şahit olduğumuz için ben bir anlamda ayni sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum. Bir kere kulübümüzün 3 yıllık araç ihtiyacını karşılamış olacağız. Özellikle kiralık araç sektöründe son aylarda yaşanan ciddi krize rağmen Intercity'nin bizimle bu anlaşmayı yapması gerçekten çok önemli. Sporu bu kadar sevmeseler bunu yapmazlardı ve iki yeğenleri Trabzonsporlu olmasaydı işimiz bu kadar kolay olmazdı” şeklinde konuştu.

Ali Vural Ak: " Trabzonspor duruşu ile bambaşka bir kulüp"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ise başarının kriterinin şampiyonluk olmadığını ve Trabzonspor'un duruşu ile bambaşka bir kulüp olduğunu söyledi. Ak, şöyle konuştu:

“Trabzonspor, ülkemizin güzide bir kulübü. Performansını ve başarılarını gururla takip ediyoruz. Özellikle de duruşunu. Her şey sene sonu bitirme sıralamasına göre değerlendirilemez. Başarının kriteri illa ki şampiyon olmak değil. Trabzonspor'un bambaşka bir duruşu, bambaşka bir taraftarı var ve bambaşka bir büyük bir aile. Biz de çorbanın bir tuzu olarak buraya girmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Ülkenin zor dönemlerden geçtiğine de değinen Ağaoğlu, “İşletmeler de bu tip durumlarda genelde destek sponsorluk veya reklam gibi harcamaları kesiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Hayatımızın devam etmesi lazım. Biraz daha tasarruf, biraz daha rasyonel davranış gerekli ama biz hiçbir zaman 32 yıldır yaptığımız işi bırakmadık. Biz 32 yıldır araba kiralıyoruz. Dolayısıyla işimize de devam ediyoruz. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor, muhakkak bunu toparlayacaktır. Ülkemizin önü çok açık. Spor kulüplerine de kendi işimizle alakalı desteklerimize devam etmekteyiz. Onun için Trabzonspor olarak bizimle beraber çalışmayı kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim, ediyoruz. Umarız bu sezon sportif başarılar da beklediğiniz gibi gelir. Sporcu arkadaşlarımız güzel sonuçlarla hepimizi sevindirir. Bu birlikteliğin sadece 3 yıl değil uzun yıllar devam etmesini temenni ederim. Camiaya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Nwakaeme ile kulak kulağa

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, sponsorluk anlaşması sırasında bordo-mavili takımın yeni transferi Nwakaeme ile kulaktan kulağa konuşması dikkat çekti. Oyuncunun kulağına bir şeyler söyleyen Ağaoğlu'nun söylemleri üzerine Nijeryalı oyuncunun da dikkatlice dinlediği ve biraz şaşırdığı gözlendi.