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16 Eylül 2017 15:53

Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Süper Lig’in 5.

Trabzonspor, İstanbul’a gitti

16 Eylül 2017 15:53

haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul’a gitti.


Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlamasının ardından, saat 15.20’da sıralarında İstanbul’a hareket etti. Sakatlığı bulunan Onur dışında Teknik Direktör Ersun Yanal tüm oyuncuları kadroya dahil ederek İstanbul’a götürdü.


Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Esteban, Pereira, Durica, Hubocan (Uğur Demirok), Mas, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkması bekleniyor




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