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22 Aralık 2017 13:53

Trabzonspor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

22 Aralık 2017 13:53

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Batuhan ile izinli olan Bongonda katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.


Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maçta kazanan kaptan Onur’un takımı büyük bir sevinç yaşadı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da, Burak Yılmaz’ı mağlup eden takımda yer aldı. Yüksek tempoda geçen çalışmada hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen ise tedbir amaçlı olarak salonda çalışmalarını sürdürdü.



Mali genel kurul 10.00’da başlayacak


Trabzonspor’da Olağan Mali Genel Kurul yarın yapılacak. 23 Aralık Cumartesi günü KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olan genel kurulda, Trabzonspor’un borcu ve ekonomik durumu hakkında genel kurul üyeleri bilgilendirilecek.



Yolcuk yarın


Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısının son maçı için yarın Karabük’e gidecek. Bordo-mavili kafile yarın saat 14.30’da Kastamonu’ya gideceği ve buradan kara yoluyla Karabük’e geçeceği belirtildi.




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