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01 Mayıs 2018 19:02

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

01 Mayıs 2018 19:02

haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde tedavileri devam eden Burak, Onur, Mustafa, Kamil, Uğur, Castillo, Rodellega antrenmana katılmazken, Abdülkadir ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmanda koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Durica, girdiği mücadelede belinden sakatlanarak antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.




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