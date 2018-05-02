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02 Mayıs 2018 13:25

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

02 Mayıs 2018 13:25

haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile antrenmana başlayan bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışma yaparken, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de antrenmana katıldı.


Öte yandan, eşini karşılamak için havalimanına giden Sosa da teknik heyetten izin alarak antrenmandan 15 dakika erken ayrıldı.




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