Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı

Turu’nda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı. D.G. Sivasspor karşılaşmasından 2-1’lik skorla ayrılan ve kupa mesaisini ara vermeden saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor’da oyuncuların neşeli olduklarını gözlendi. Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ısınmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Sakatlığı bulunan Sosa, Sivasspor maçında sakatlanan Uğur, hafif sakatlıkları bulunan ve salonda çalışan Onur, Burak, N’Doye, Volkan, Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra hasta olan Durica antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.