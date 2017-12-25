Trabzonspor kupa mesaisine hazırlanıyor

Süper Ligin 17. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 27 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında forma giyen oyuncular yenileme yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. Antrenmana izinli olan Burak, Onur, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile Volkan ve hasta olan N’Doye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Çalımbay, oyuncularla sohbet etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. Çalımbay daha sonra Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü yanına alarak genç oyuncularla sahada bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamasının ardından saat 14.00’de Konya’ya hareket edecek.

Öte yandan Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yarın saat 10.15’de basın toplantısı düzenleyerek, soruları yanıtlayacak.