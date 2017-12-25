Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 14:46

Trabzonspor kupa mesaisine hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor kupa mesaisine hazırlanıyor

25 Aralık 2017 14:46


Süper Ligin 17. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 27 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında forma giyen oyuncular yenileme yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. Antrenmana izinli olan Burak, Onur, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile Volkan ve hasta olan N’Doye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Çalımbay, oyuncularla sohbet etti


Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. Çalımbay daha sonra Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü yanına alarak genç oyuncularla sahada bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamasının ardından saat 14.00’de Konya’ya hareket edecek.


Öte yandan Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yarın saat 10.15’de basın toplantısı düzenleyerek, soruları yanıtlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç