Trabzonspor Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle coşkulu bir organizasyonla kutladı. Kutlamalarda konuşma yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise dünyanın 5’den büyük olduğunu belirterek, Anadolu ihtilali yapmış Trabzonspor’un ise 3’den büyük olduğunu söyledi.

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan bordo-mavili kulüpte, 51. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. İlk olarak 28 Temmuz’da İstanbul’da taraftarların Sütlüce Parkı’nda organize ettiği kutlamalara, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de katıldı. Etkinlikler bugün de Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadyumu’nda devam etti. Saat 17.00’de stadyumun kapılarının açılmasıyla birlikte etkinlikler 18.30’da başladı.

İlk olarak Trabzonspor’un kuruluşunda yer alan İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının flamaları olduğu seranomi yapıldı. Daha sonra ise yöresel sanatçılar eşliğinde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ahmet Ağaoğlu: "Dünya 5’den büyüktür. Trabzonspor 3’den büyüktür"

Yapılan gösterilerin ardından kürsüye Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu çıktı. Taraftarlara seslenen Ağaoğlu, "Renklerine tutku ile bağlı olduğumuz Trabzonspor kocaman bir asrı devirdi. Şampiyonluklarla, Kupalarla, dev zaferlerle dolu unutulmaz yılları hep beraber gördük ve yaşadık. Trabzonspor Türk futbolunda saltanata son vermiş öncü bir takımdır. Trabzon kenti futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Trabzon kenti Cumhuriyet tarihinde ilk defa fikstür dahilinde maçların oynandığı şehirdir. Rakiplerinin gözünde fırtınalar koparan bir takım, umudun takımıdır. Sevdanın adalete inananların takımıdır. Tüm Trabzon gözbebeğidir bu takım. Trabzonlu olmayan Trabzonluların inandığı değerleri gönül vermiş milyonların, sizin, bizim hepimizin bordo-mavili takıma emek veren ve bu takıma inananların takımıdır. Ebediyete intikal etmiş kurucu başkanımız Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile diğer kurucularımızın. Bugün aramızda bulunan kurucularımız Nizamettin Algan’ın, Sabit Sabır’ın, Salih Erdem’in. Anadolu ihtilalini gerçekleştiren efsane futbolcularımızın. Nüfus kütüğünü Kırşehir’den Trabzon’a taşıyan efsane başkanımız Şamil Ekinci’nin takımıdır. Trabzonsporlu futbolcuların fotoğraflarını keserek defter yapan küçük çocukların takımıdır. Deplasman yollarında ömür tüketenlerin ve bu uğurda ölümü göze alanların takımı. Yapılan haksızlıklara dayanamayan Hüsnü Civelek’in, Mehmet Dalman’ın, Mustafa Çelik’in. Maç gecesi formasını giyip uyuyanların takımı. Trabzonspor üyelik belgesini, diplomasının yanına asanların takımıdır Trabzonspor. Burada bir oruç bir de Trabzonspor tutulur” diyenlerin takımıdır" dedi.

"Trabzonspor’un önünde kocaman bir gelecek bulunuyor"

Trabzonspor’un önünde kocaman bir geleceğin bulunduğunu belirten Ağaoğlu, "Bugün yarım asrı deviren Trabzonsporumuz, büyük taraftarı, köklü camiası ile yarını kucaklamaya hazır. Önünde kocaman bir gelecek onu bekliyor. Biz bugün Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak ne yapıyorsak A’dan Z’ye ne yapıyorsak, kulübümüzün geleceğinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yapıyoruz. Ve inanıyoruz ki taraftarımızla yanyana, dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde bunu başaracağız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu konuşmasını marş ile sürdürdü, "Bizim güzel bir marşımız var. Hepinizin ezbere söylediği. Onun sözlerinde olduğu gibi. Bu sevda sonsuz bir sevda bizim için bu yüzden, sonsuza dek. Hep sürecek. Oğlum da seni sevecek. Sonsuza dek. Hep sürecek. Kızım da seni sevecek."

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşmasını, "Dünya 5’den büyüktür. Anadolu’da futbol ihtilalini yapmış Trabzonspor’da 3’den büyüktür" sözleriyle tamamladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından gece yöresel sanatçıların söyledikleri şarkılarla devam etti. Havai fişek gösterisinin yapıldığı gecede Trabzonspor ile Samsunsporlu oyuncular dostluk maçı öncesi sahaya ısınmaya çıktı.