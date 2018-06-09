Trabzonspor, loca fiyatlarını TL’ye çevirdi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreç göz önüne alınarak daha önceden Euro olarak belirlenen ve satışa sunulan localarımız bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacaktır. 11 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren başlayacak yeni loca satışları ve mevcut locaların sürelerinin uzatma şartları da belirlendi. Buna göre, batı tarafındaki VIP localar 3 sezonluk satılacak, doğu, köşe ve kale arkalarındaki localar ise sezonluk, iki sezonluk ve üç sezonluk şeklinde alınabilecek."