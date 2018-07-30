Trabzonspor, Majid Hossein’e yat limanında sözleşme imzalattı

Trabzonspor uzun süredir transferi sonuçlandırmak için çaba harcadığı İran Milli Takımı’nın stoper oyuncusu Majid Hossein’e, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yanında bulunan yat limanında imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yer aldı. Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün kendine özgü tarzıyla bir imza töreni düzenlediğini belirterek, "Arkamızda Trabzonspor Tesisleri ve önünde de Trabzonspor’a ait yat limanı, böyle bir futbolcu imza töreni dünya da herhalde hiç bir yerde yoktur. Trabzonspor bir çok konuda olduğu gibi bu konuda kendi özgün tarzıyla imza töreni yapıyor. Yeni transferimiz Majid’i uzun zamandır tanıyordunuz. Bonservisi ile ilgili ufak bir pürüz vardı. Yeni halloldu. O nedenle resmi olarak bugün katmış olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki Trabzonspor’a katkı sağlayacak ve burada başarılı olacak. Hem kulübümüz hem kendisi mutlu günler geçirecek. Ben ona hayırlı olsun diliyorum. Başarılı olmasını diliyorum. İnşallah bizi mahcup etmeyecek"dedi

Transfer sürecinin uzamasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Hacısalihoğlu, "İki ülke arasında transfer olunca mutlaka yardım istenir. Gerek tercüme açısında gerek oradaki resmi kurumlarla irtibat kurma açısından ama bunda olağanüstü bir durum yok. Zaten çözümlendi sağ olsunlar her iki tarafta anlayış gösterdi. Bu transferin olmasında yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar’ın çok büyük katkıları oldu. İşi çözdü ve geldi" ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu: "Belki de dünyanın hiç bir kulübünde bu tarz imkanlar yok"

Trabzonspor’un yeni transferi Majid Hossein’e yapılan imza töreninin yat limanında yapılmasının özel bir anlamı var mı? şeklindeki soruya ise Hacısalihoğlu, "Burası Trabzonspor’a ait bir yat limanı. Belkide dünyada hiç bir kulüpte bu tarz imkanlar yoktur. Biz tesislerde oyuncuların faaliyet alanını geliştirerek cazibe alanı yapmak istiyoruz. Oyuncuların aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebilecekleri alanlar planlıyoruz. Son olarak çocuk oyun parkı koyduk. Eşi ve çocuklarıyla antrenmana gelen bir futbolcu kardeşimiz. Antrenmanını yaparken eşi ve çocukları da burada vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Bu Türkiye’de hiç bir kulüpte yok. Belki Avrupa’da olabilir. Bu yat limanı da özel bir yer. Yat kulüpleri hariç bir futbol kulübünün yat limanı yoktur. Trabzonspor kendi özgü tarzı ve imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürecek. Geçmişte böyle oldu. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor yakın çevrede oyuncu katılımını planlıyor bundan sonra. İran’dan, Gürcistan’dan komşu Yunanistan’dan çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak çok daha kolay uyum sağlamak mümkün bu asla dışa kapalı şekilde değil. Belki ABD’den oyuncu gelecek. Nijerya’dan da gelecek ama ana politikamızı bu şekilde yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Zargo Touri ve Eric Ayuk’u görüşeceğiz"

Gece geç saatlerde Trabzon’a getirilen Zargo Touri ve Eric Ayuk hakkında da konuşan Hacısalihoğlu, "Bu oyuncularla görüşeceğiz. İnşallah bir uyum içerisinde bu anlaşmaları tamamlamak istiyoruz. Umuyorum onlarda öyle düşünüyorlardır. Majid Hossein İran Milli Takımı’nda çok başarılı maçlar çıkardı. Umuyorum burada da aynı performansı gösterir" ifadelerini kullandı.

Majid Hossein: "Burada olduğum için gururluyum"

Trabzonspor’un yeni transferi Majid Hossein, burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İran’da da benim eski takımım çok taraftarı olan bir takımdı. Oradan çok taraftarlı ve çok sevilen bir takıma geldiğim için çok gururluyum" dedi.

"Ben takımım için ne yapmam gerekiyorsa yaparım"

Türkiye’de İranlı oyuncuların sayısınını artması noktasında bir köprü görevi misyonu üzerilerinde bir ağırlık his ettiriyor mu? sorusuna Majid Hosssein, "İlk önce ben takımım için ne yapmam gerekiyorsa yaparım ve takımımın başarısı benim için ilk sıralarda ondan sonra düşüncelerimle ilgili olarak ise hayırlısı ne isi o olur" yanıtını verdi.

"İlk tercihim Trabzonspor oldu"

Avrupa’da birkaç takımdan teklif aldığını söyleyen başarılı oyuncu, neden Trabzonspor’u tercih ettiğini şöyle açıkladı:

"Avrupa’dan bir kaç takımdan teklif aldım ama benim transfer sürecim çok kısa süreli olduğu için ve Trabzonspor ilk tercih edeceğim takım olduğu için buraya geldim. İnşallah benim için hayırlısı olur."

Düzenlenen imza törenini ardından Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve yeni transferi Majid Hossein, basın mensuplarına poz verdi. Hossein yeni sezonda bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon Okay Yokuşlu’nun giydiği 5 numaralı formayı giyecek.