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23 Aralık 2017 15:35

Trabzonspor meşalelerle uğurlandı

Süper Lig’de Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor meşalelerle uğurlandı.

Trabzonspor meşalelerle uğurlandı

23 Aralık 2017 15:35

Bordo-mavili kafilenin yolculuk programı Kastamonu’daki hava muhalefeti nedeniyle değişti.


Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için Trabzon Havalimanına geldi. Havaalanında bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılanan bordo-mavili kafilenin yolculuk programı hava muhalefeti nedeniyle değişti. Saat 14.30’da özel uçakla Kastamonu’ya giderek buradan kara yolu ile Karabük’e geçmeyi planlayan bordo-mavili kafile programını değiştirerek Ankara’ya uçtu. Trabzonspor’un buradan kara yolu ile Karabük’e gideceği öğrenilirken, sakatlığı bulunan Batuhan ve Castillo bulunmazken, sarı kart cezalısı Kucka ve Uğur Demirok kafilede yer almadı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11’de savunmada görev verdiği Hüseyin Türkmen’i 21 kişilik kadroya dahil etti.




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