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14 Ağustos 2018 11:26

Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

14 Ağustos 2018 11:26

haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


haftasında 17 Ağustos Cuma günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan sabah antrenmanına, Vahit Amiri ve Kamil Ahmet sakatlıkları, Mustafa Aktaş ise izinli olduğundan dolayı katılmadı.


1 buçuk saat süren antrenman düz koşu ile başlarken daha sonra ayak tenisi ve pas çalışmaları yapıldı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz ise antrenmanın sonlarına doğru şut çalışması yaptı.




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