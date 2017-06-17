Trabzonspor Theo Bongonda ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batomboz ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar 1 yıllık anlaşma sağladı

Yeni Stadyumda düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu transferin hayırlı olmasını temenni ederek, “Trabzonspor’a katkı yapacağına inandığımız genç ve gelecek vaat eden önemli bir futbolcu arkadaşımızla sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu transfer inşallah Trabzonspor camiası için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.Bongonda: “Elimden geleninin en iyisini yapacağıma söz veriyorum”

Trabzonspor’u daha önceden tanıdığını belirten Bongonda, “Bana güvendiği için kulübüme teşekkür ediyorum. Belçika’da bulunan tüm Türk arkadaşlarım Trabzonspor taraftarıydı. Türkiye’ye geldiğim andan itibaren taraftarlarımız bana büyük ilgi göstererek, burada olmamı istediklerini ifade ettiler. Hepsine teşekkür ederim. Trabzonspor forması altında elimden geleninin en iyisini yapacağıma dair söz veriyorum.” diye konuştu.

Theo Bongonda, konuşmasının sonunda Türkçe olarak, “Seni seviyorum Trabzonspor” dedi.