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Trabzonspor, U21 takımı ile hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, U21 takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 12.00'de Hayrettin Şiranlı Sahası'nda U21 Takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak'ın golleriyle A Takım 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın futbolcuları ve teknik ekibi tesislerde birlikte yemek yedi.


Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavililer, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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