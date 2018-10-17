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Trabzonspor, U21 takımını 6-0 yendi

Pazartesi günü BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

A takım mücadeleyi 6-0 kazandı.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. U21 takımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlık müsabakası oynayan bordo-mavililer, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla başladı. A takım mücadeleyi 6-0 kazanırken goller Murat Cem (2), Ekuban, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Yavru'dan geldi. Mücadeleyi bordo-mavili kulübün eski futbol koordinatörü Özkan Sümer de izledi.

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