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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 12.

haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Burak Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi devam eden Onur katılmazken, Burak Yılmaz ise ayrı bir sahada takımdan ayrı düz koşu yaptı. Abdulkadir Ömür salonda çalışırken Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş ise özel programları dahilinde çalışmalarını gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde dar alanda dayanıklılık ve pas çalışması yaparken daha sonrasında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.



Karaman, Rodallega ile özel görüştü


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanın son bölümünde ise Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile özel bir görüşme yaptı. Bordo-mavililer Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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