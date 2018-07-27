Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 20:19

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Slovenya’daki 24 günlük kampın ardından evinde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

27 Temmuz 2018 20:19


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Slovenya’daki 24 günlük kampın ardından 3 gün izin yapan bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına evinde başladı. Kondisyon ağırlıklı çalışan bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlığı nedeniyle MR çektiren Abdülkadir Ömür ve izinli olan Abdülkadir Parmak katılmadı. Hafif sakatlıkları devam eden Jose Sosa ve Mustafa Akbaş takımdan ayrı yan sahada çalışırken, Burak Yılmaz ise kondisyon salonunda çalıştı.


Öte yandan, vize sorunu yaşadığı için Slovenya kampına gidemeyen Trabzonspor’un yeni sol kanat oyuncusu Vahid Amiri, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç