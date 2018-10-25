Trabzonspor, yenilen tesislerin açılışlarını yaptı

Trabzonspor'un yenilenen tesis binalarının açılışını yaptı. Trabzonspor Kulübü İdari binası ve yenilenen futbolcu kamp ve dinlenme tesislerinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Sorumlusu Serdar Bali, yönetim kurulu üyeleri, Trabzon eski Valisi Arslan Yıldırım çok sayıda davetli katıldı.

Ağaoğlu: "1 ay gibi kısa sürede tamamlandı"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir ay gibi kısa bir süre içerisinde yönetim kurulu üyelerinin yoğun çabası ve sponsorlukların da desteği ile idari bina ile futbolcuların kamp ve dinlenme tesislerinin yenilendiğini söyledi. Ağaoğlu, özellikle futbolcu kamp ve dinlenme tesislerinin yenilenme sürecinde A Takımı'nın 1461 Trabzon Futbol Takımı'nın tesislerini kullandığını hatırlatarak, “1461 takımımızı bu süreçte yerinden ettik, bu nedenle de öncelikle onların sabrına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tesislerin yapımında en çok emeği geçen yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Tesislerimizin yapımında başta Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu olmak üzere Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, yönetici arkadaşımız Lokman Sadıklar ve Cahit Erdem Bey'in de çok emekleri geçti. Büyük mesai sarf ettiler. Biran önce tesisleri yetiştirmek için gerçekten de rekor sayılabilecek bir süre içinde bazı sıkıntılara rağmen tesisleri çok kısa bir süre içerisinde A Takımımızın hizmetine sunduk” dedi.

Tesislerin mekan olarak yeterli olmadığı için yeni bir idari binaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Başkan Ağaoğlu, “Şu anda içinde bulunduğumuz binanın tahsisini Kulübümüze veren başta sayın Spor Bakanımız olmak üzere Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ediyorum. Valimiz ve Belediye Başkanımız da bu süreç içerisinde hiçbir şekilde bizden desteklerini esirgemediler. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Tesislerimizin kulübümüze, kentimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gümrükçüoğlu emeği geçenlere teşekkür etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu emeği geçen herkesi tebrik etti. Gümrükçüoğlu, “Hepimizin ortak değeri olan Trabzonsporumuza ne yapabilirsek bütün paydaşlar ve Büyükşehir belediyesi olarak da yapılabilecek adımları atmaya çalışıyoruz. Emeği geçen yönetimdeki herkesi tebrik ediyorum. Tek bir yürek, tek bir büyüklük Trabzonspor'un ne olduğunu gösteriyor. Bundan sonra iyi günde, kötü günde, galibiyette, mağlubiyette, beraberlikte ne olursa olsun şampiyonluğa bir ve beraber yürüyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Yavuz: "Şehrimiz bütünleşme halindedir"

Tesisleşme alanında Trabzon şehrinin Türkiye'nin en iyi olan şehirlerden birisi olduğunun belirten Vali Yücel Yavuz ise, “Burada halkımızla, şehrimizle bütünleşen kulübümüzün de çok iyi bir tesis ve bu manada imkanlarla donatılması yönünde değerli başkanımız ve ekibi gayret gösteriyorlar. Bu yönüyle hem futbolcularımızın, hem teknik heyetimizin hem de yönetimin camianın iyi bir mekanda iyi şartlar içinde olması için de böyle bir proje geliştirdiler. Mevcut tesisi yenileme ve buranın da tahsisi ile birlikte hem yönetim ve idari birimi buraya alma suretiyle diğer tarafı rahatlatma gibi düşünceleri oldu. Karar vericilerimiz de uygun gördüler. Bir rötuşla bir düzenlemeyle böyle bir güzel tesis haline geldi. Hayırlı olmasını diliyorum. Takımımıza ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah var olan başarılarımız daha da artacaktır. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Şehrimiz de bu manada bir bütünleşme halindedir. İnşallah daha güzel bir gelecek bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından idari binanın açılışı için kurdele kesildi sonra futbolcuların kamp ve dinlenme tesislerine geçildi. Burada futbolcu ve teknik heyetle birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.