Trabzonspor Yönetim Kurulu’ndan Hekimoğlu Trabzon’a ziyaret

Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu göreve gelen yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu. Trabzon’da faaliyet gösteren bütün kulüplerin yanında olacaklarını ifade eden Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon’da uzun yıllardır spora hizmet veren Hekimoğlu ailesinin futbolda profesyonel bir yapıyı idare etmelerinin sevindirici bir gelişme olduğunu ve her alanda başarılı olmuş bu ailenin bu alanda da çok önemli işlere imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Trabzonspor kulübü olarak Hekimoğlu Trabzon FK ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Hacısalihoğlu, "Trabzon futbolunun gelişmesi için bölgemizdeki kulüplerle ortak paydalar üzerinde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Trabzonspor’un buna ihtiyacı var. Kendi değerlerimizi ön plana çıkarmak ve Türk futbolunun hizmetine sunabilmek için bütün kulüplerimizle yan yana yürüyeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor’un kayıtsız şartsız her zaman hizmetinde olacaklarını söyledi. Hekimoğlu Trabzon FK’nın öncelikli amacının Trabzonspor’a genç yetenekleri sunmak olduğunu ifade eden Hekimoğlu, "Trabzonspor bizim herşeyimiz. Onun başarılı olması yükselmesi bizleri olağanüstü şekilde gururlandırır. Hekimoğlu Trabzon FK camiası olarak Trabzonspor’a deryada bir damla katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bu bizi kulübümüzü şampiyon yapmış kadar mutlu eder” diye konuştu.