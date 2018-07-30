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30 Temmuz 2018 03:08

Trabzonspor Zargo Touri ve Eric Ayuk’u Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Zargo Toure ve Eric Ayuk’u Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor Zargo Touri ve Eric Ayuk’u Trabzon’a getirdi.

30 Temmuz 2018 03:08


Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa 2. lig ekiplerinden Lorient’te forma giyen 28 yaşında ve 1.83 boyundaki Senegalli stpoer Zargo Toure ile Amerika’da Philadelphia Union’da forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk’u gece 02:30 sıralarında Trabzon’a getirdi.


Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar’ın karşıladığı oyuncular havaalanından kulübe ait araçla birlikte ayrılarak konaklayacakları otele hareket ettiler. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde iki oyuncu ile görüşme yapacak olan bordo-mavili yönetim bu görüşmeler sonrasında bu iki oyuncu ile şartların uyuşması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor.




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