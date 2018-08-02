Trabzonspor’a doğum gününde anlamlı hediye

kuruluş yıldönümü anısına 61 metre uzunluğunda ve 61 metrekare ebadında Trabzonspor bayrağı dikti.

Daha önce de Boztepe’de yer alan askeri alanın içine 61 metre uzunluğunda Türk Bayrağı diken Ortahisar Belediyesi’nin Akyazı’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin hemen üstüne diktiği 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Trabzonspor efsanesinin şehre gelen ziyaretçilere ve turistlere hatırlatılması bakımından Trabzonspor bayrağının çok anlamlı olacağını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "1967’de kurularak, kısa sürede futbolda Anadolu devrimini gerçekleştiren Trabzonspor’umuzun gönlümüzdeki yeri her zaman bir başkadır. Şehrimizde Trabzonspor’un başarılarını simgeleyecek gelen turistlere ve ziyaretçilere bu başarıları hatırlatacak simgesel bir projeye ihtiyaç vardı. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu amaçla ilçemizin girişinde 61 metre uzunluğunda ve 61 metrekare ebadında Trabzonspor bayrağı diktik. Sahil yoluna yakınlığı ve Akyazı Stadı’nın hemen üstünde olması nedeniyle hem şehrimizden transit olarak geçiş yapanlar hem de şehrimize gelen misafirler ve turistlerin görebileceği bir alanda yer alıyor. Bütün Trabzonsporların için ve futbolseverler için çok hoş nostalji olacak diye düşünüyorum. Bu arada İstanbul takımlarına kafa tutarak şampiyonluklar ve başarılar elde eden, tertemiz bir maziye sahip şanlı Trabzonspor’umuzun 51. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, nice başarılı sezonlara daha imza atmasını can-ı gönülden diliyorum" diye konuştu.