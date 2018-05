Trabzonspor’a maddi destek için bir araya geldiler

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın açıklamasında söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, herkesin kampanyaya destek olmasını isterken üç maaşını Trabzonspor’a verdi.

Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Toplantımızın amacı şehrimizin ortak sevdası Anadolu’nun Türkiye futbolunda, Avrupa’da ve bütün dünyada temsilcisi olan gönüllerin şampiyonu, temiz ve dürüst futbolun yıldızı Türkiye’deki temsilcisi olan futbolu barış içinde yarış diye niteleyen Trabzonsporumuzu desteklemek manasında Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulunun aldığı karara dair bir basın açıklaması yapmaktır. Trabzonsporluların tümü karşılıksız sevenlerin takımı olan Trabzonspor’u her zaman omuzlarında taşımış her zaman desteklemiş ve yükseltmeye gayret etmiştirler. Trabzonspor’da buna layık olmuştur. Başarıları ve duruşuyla sadece Trabzonluların değil, futbola sevdası olan herkesin gönüllerindeki takımı olmuştur. O sevdası ile birlikte çeşitli şampiyonluklara imzasını atmış, Türkiye’de elde ettiği başarılara Avrupa’da başarılar elde etmiştir. Türkiye’de elde ettiği başarılarla müzesi kupalarla dolu olan ve son olarak da 2010-2011 Süper Lig sezonunda şampiyon alarak UEFA tarafından kabul edilip Türkiye’yi temsil eden şampiyon olarak orada bizleri temsil etmiş olan Trabzonspor’umuz bugün zaman zaman her takımın olabildiği gibi bir dar boğaza finansal açıdan girmiş bulunmaktadır. Bu sevdalıların destekleriyle birlikte burada tüm Trabzon’u temsil edenlerle Türkiye’de Trabzonspor’u sevenlerle hatta dünyada ve Avrupa’da Trabzonspor’a gönül verenlerle gayet rahatlıkla aşılacağına eminiz. Bugünkü finansal problemlerinin halli için 7-8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü olağanüstü kongresi sonrasında genel kurulda göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunda çalışanlarımıza, üyelerimize başarılarımızı gönülden dilerken onların başlattığı bir önemli atağı 25 Nisan tarihinde kamuoyu ile paylaştılar. Bir seferberlik kampanyası başlattılar. Biz burada Trabzon olarak bir kıvılcımı yakıyoruz. Trabzonspor’a destek için Trabzon’u harekete geçirmek istiyoruz. Trabzonspor’u, futbolu sevenleri harekete geçirmek istiyoruz. Kimin ne kadar bağış yapabildiği ilan edilen hesaplara ne kadar bağışta bulunabildiğinin çok büyük bir önemi yok. Bu kampanya çerçevesinde gerek kulübümüzün idarecileri gerekse Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri olarak 10 bin TL ve üzerinde bağışta bulunanlara ayrıca sembolik bir hatırayı takdim etmek isteriz. Bu sembolik hatıranın yanı sıra isimlerini de her zaman ekranlarımızda her zaman duyurularımızda zikrederiz” dedi.

"Gün, kırgınlıkları, küskünlükleri bırakma günüdür"

Kırgınlıkların, küskünlükleri bırakmak gerektiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Bugün kırgınlıkları, küskünlükleri tüm Trabzonspor sevdalılarının terk etmesi gereken gündür. Bugün bu kırgınlıkları bu küskünlükleri bir tarafa bırakıp Trabzonspor diyerek yola çıkmanın zamanıdır. Kol kola kulübümüze sarılarak onu tekrar finansal olarak ayağa kaldırmayı başaracağımıza gönülden inanıyoruz. Herkesi Trabzonspor’a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bağışları beklediğimizi söyleyerek bu konuyu Türkiye’nin, Avrupa’nın gündeminde tutacağımızı huzurunuzda beyan ederek afişimizde belirttiğimiz gibi ‘Trabzonspor için güçlerimizi birleştirelim, gün bugündür’ diyoruz. Daha önce açıkladığım gibi üç maaşımı vereceğimi belirtmiştim şimdi o makbuzu sizlere takdim ediyorum. Trabzonspor’u yaşatmak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ekonomik olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Bugün Trabzonspor’un herkesçe malum olduğu şekilde ekonomik olarak zorluklar yaşadığı bir dönemi geçiriyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Çünkü bugün ne bir kişinin ne de bir yönetimin sırtlayamayacağı kadar büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Bunları söylemeyerek asla camiayı yanlış bilgilendirmeyeceğiz. Züğürt Ağa filmini oynamayacağız. Biz durumumuz ne ise bunu herkesle bütün Trabzon’la paylaşacağız. Çünkü biz Trabzonspor’un tüm üyeleri adına bu görevde bulunuyoruz. Zorluğu da coşkuyu da hep beraber paylaşacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un yıllık geliri 120 milyon TL

Trabzonspor’un yıllık gelirinin 120 milyon TL olduğuna dikkat çeken Hacısalihoğlu, “Trabzonspor’un borcu yuvarlak olarak 975 milyon TL, Trabzonspor’un yıllık geliri 120 milyon TL. Bankaya ödediği yıllık faiz 90 milyon TL. Bu tabloyu gözünüzün önüne getirin, bunun dönüşmesi gerekiyor. Tüm borcu bir kişi çıkarıp verse mi kıymetli, herkesin az çok çorbada tuzu olarak bunu göğüslesek mi daha iyi? Çünkü bu vesile ile burayla ilgili kırgınlıkları gidererek birliktelik sağlarız. Trabzonspor’a bir fayda sağlarız” ifadelerini kullandı.