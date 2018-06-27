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27 Haziran 2018 13:04

Trabzonspor’da antrenmanlara katılmayan 3 futbolcu için noter tespiti yapıldı

Trabzonspor’da dün başlayan yeni sezon hazırlıklarına bugün de izinsiz olarak katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Jose Sosa için noter tespiti yapıldı.

Trabzonspor’da antrenmanlara katılmayan 3 futbolcu için noter tespiti yapıldı

27 Haziran 2018 13:04


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon için dün hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Koşu ağırlıklı çalışan Karadeniz ekibinde antrenmana sağlık raporunda olan Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Batuhan Karadeniz, Olcay Şahan, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir katılmadı. İzinli olan Juraj Kucka, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Burak Yılmaz, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı’nın katılmadığı antrenmana Ankara Demirspor’da kiralık olarak forma giyen Bahadır Han Güngördü katıldı.


Bordo-mavililerde dün başlayan yeni sezon hazırlıklarına bu sabah da izinsiz olarak katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Jose Sosa için noter tespiti yapıldı.


Yönetim kurulunun kararının ardından futbolculara gerekli cezai işleminin uygulanacağı öğrenilirken, Jose Sosa’nin sosyal medya hesabından eğlenirken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.




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