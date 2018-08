Trabzonspor’da bayramlaşma töreni gerçekleşti

Bayramlaşma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılırken, Bakan Turhan, bu sezon Trabzonspor taraftarlarının takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi.

Bakan Turhan, kendisinin gençliğinde Trabzonspor’un şampiyonluk sevincini yaşadığını, çocuklarının bu sevinci yaşamadığına dikkat çekerek Başkan Ağoğlu’ndan bu isteğini yerine getirmesini istedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan bayramlaşma törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Ünal Karaman, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bugün bayram. İnşallah camiamız için, kulübümüz için, takımımız için Allah’ın, Mevla’nın her günü bayram havasında geçer. Bizim aldığımız görevin sorumluluğun gereği bu. Camiamıza bayram havası yaşamak. İnşallah bunda başarılı oluruz” dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da duygu ve düşüncelerini paylaşarak kendisinin gençliğinde şampiyonluk yaşadığını ancak çocuklarını bu sevinci yaşamadığını söyledi.

Bakan Turhan, "Biz gençliğimizde Trabzonspor’un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini yaşadık. Benim sizden istirhamım teknik ekipten, futbolculardan isteğim var. Yeni Trabzonsporlulara da bu şampiyonlukları yaşatmak. Ben çocuklarımın tamamını maalesef Trabzonsporlu yapamadım. Bir tanesi Trabzonsporlu, diğerleri de aday. Niye olmadı? Çünkü onlar doğduğundan beri Trabzonspor şampiyon olamadı. Böyle birçok gencimiz var. Trabzonspor sadece Trabzon sınırları ile alakalı değil. Hepimiz biliyoruz çünkü bize her yer Trabzon. Dünyanın her yerinde Trabzonsporlu, Trabzonlu var. Bunların hepsinin gönlü sizlerle beraber atıyor. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Bu sezonda yapacağınız bütün müsabakalarda her şeyden önce spor ahlakı ile mücadele edip başarılı bir şekilde şampiyonluğu Trabzonspor’umuza, Trabzonsporlu taraftarlara tattırmaktır" diye konuştu.

Bayramlaşma töreninde Başkan Ağaoğlu, Bakan Turhan’a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.