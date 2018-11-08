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Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor’da geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlarla gerginlik yaşayan ve sonrasında 500 bin TL cezaya çarptırılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlarla gerginlik yaşayan ve sonrasında 500 bin TL cezaya çarptırılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı.


Bordo Mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman nezaretinde yapılan taktik ağırlık çalışmanın ardından saat 14.45'de özel uçakla Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları lig maçı için özel uçakla Malatya'ya gitti. Malatya'ya giden kafilede geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçının 72. dakikasında kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere ve teknik heyete el kol hareketleri ile tepki gösteren ve sonrasında 500 Bin TL para cezasına çarptırılan Burak Yılmaz yer almadı.


Kafilede ayrıca sakatlığı süren Yusuf Yazıcı da bulunmazken, bazı yöneticiler kafile ile birlikte Malatya'ya gitti.

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