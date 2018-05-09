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09 Mayıs 2018 12:01

Trabzonspor’da Burak Yılmaz sezonu kapattı

Trabzonspor’da tecrübeli golcü Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi.

Trabzonspor’da Burak Yılmaz sezonu kapattı

09 Mayıs 2018 12:01


Bordo-mavililerde Burak Yılmaz’ın fıtık ameliyatı için Almanya’ya gittiği ve takımını ligde kalan iki haftada yalnız bırakacağı belirtildi. Burak, daha önce yaptığı açıklamada sezon sonu ameliyat olacağını, ligin sonuna kadar forma giyeceğini söylemişti. Ancak milli futbolcu ağrıları nedeniyle Almanya’ya ameliyat olmaya gitti.


Burak, sezon başı Çin’in Bejing Guoan takımından 3,5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Trabzonspor’a 5 sezon sonra geri dönmüştü. Golcü oyuncu bu sezon 25 maçta 23 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


Öte yandan Karadeniz ekibinde ağrıları bulunan Hugo Rodallega’nın da bu hafta oynanacak Bursaspor mücadelesinde oynayamayacağı öğrenildi.




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