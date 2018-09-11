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Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kaptanlığı alındı

Alacaklarından dolayı Trabzonspor’u, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz’ın kaptanlığı bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında tartışıldı.

Alacaklarından dolayı Trabzonspor'u, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz'ın kaptanlığı bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında tartışıldı. Bu bağlamda oyuncunun kaptanlık görevinden alınması kararlaştırıldı.


Geçtiğimiz günlerde alacaklarından dolayı Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz ile ilgili bordo-mavili kulübün yönetim kurulundan önemli bir karar çıktı. Trabzonspor Yönetim Kurulu, oyuncunun kaptanlık görevinden alınması yönünde bir karara vardı.


Kulübün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

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