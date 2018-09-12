İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da deplasman haftası

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, iç sahadaki performansını dış sahaya yansıtmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, iç sahadaki performansını dış sahaya yansıtmak istiyor. Teknik Direktör Ünal Karaman bordo-mavili takımın başında ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı planlıyor. Deplasmanda Medipol Başakşehir'i (2-0) yenen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile (2-2) berabere kalmıştı. Evinde ise Sivasspor (3-1) ve Galatasaray'ı (4-0) iyi oyun sergileyerek mağlup eden Trabzonspor, aynı başarıyı dış sahaya da taşıyarak, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puanla tanışmayı hedefliyor.



Karaman, motive ediyor


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında bordo-mavili takımın başında ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İç sahadaki oyun anlayışını dış sahaya taşımaları gerektiğini oyuncularına aktaran genç teknik adam, rakibi ilk dakikadan itibaren baskı altına alarak kendi oyun anlayışlarını kabul ettirmeleri gerektiğini vurguluyor. Rakibin maçlarını izleyerek notlar alan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'un analizlerini takımıyla paylaşarak etkili ve etkisiz olduğu bölgeler konusunda oyuncularını bilgilendiriyor.


Milli takım kamplarında bulunan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden oyuncuların sorunsuz olarak takıma katılmalarını bekleyen Karaman, her müsabakaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, bunu yaparken de doğruları yapmaları gerektiğini aktardı. Sahaya çıkan her oyuncunun bütün sorunlarını dışarıda bırakıp, işine odaklanması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, rakibe duyulan saygının kendi öz güvenlerini asla törpülememesi gerektiğini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.