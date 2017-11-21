Trabzonspor’da forvetler kaleye geçti

haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda forvet oyuncuları Burak Yılmaz ve N’Doye kaleye geçirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan ve tedavileri devam eden Onur, Uğur, Rodallega, Volkan, Sosa katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Abdurrahim ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirirken, ikinci bölümde dar alanda pas çalışması yaptı.

Burak ve N’Doye kaleye geçti

Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada yapılan çift kale maçta Burak Yılmaz ve N’Doye kaleye geçti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, forvet oyuncularına kalede görev verirken iki forvet oyuncusunun performansları dikkat çekti. Trabzonspor yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

Askerlerden ziyaret

Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’ndan bir grup bahriyeli asker de antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çekilerek tatlı ikramında bulundu.

Bongoda’ya doğum günü sürprizi

Bu arada antrenmanın ardından 23 yaşına giren Theo Bongonda’ya doğum günü sürprizi yapıldı. Bu jest karşısında mutlu olduğu gözlenen Bongonda, pastasından takım arkadaşlarına ikram etti.