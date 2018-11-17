Trabzonspor'da Genişletilmiş Divan Toplantısı yapıldı

Trabzonspor'da Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzonspor'un İdari Binası'nda gerçekleşen toplantıya Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve kurul üyeleri, Kurucu Üye ve eski Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Nizamettin Algan, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Genel Sayman Emin Kahraman, TFF Bölge Müdürü ve Eski Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve kurul üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Genosmanoğlu ve kurul üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve kurul üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve kurul üyeleri katıldı.

Ali Sürmen: “Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kararını destekliyoruz”

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, toplantıda oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri ifade ederek, “Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da ‘Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun ‘Trabzon'un kaynaklarını etkin kullanması' ve ‘Trabzonsporlu olmak' değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.