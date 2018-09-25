Trabzonspor’da Hosseini sevinci

haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde, milli takım kampından sakat dönen İranlı oyuncu Hosseini de 2 haftalık bir aradan sonra takımla çalışmalara başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Esteban Alvarado ile sakatlığı bulunan Caleb Ekuban katılmazken, sakatlığı devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Gribal enfeksiyon geçirdiği için dünkü antrenmana katılmayan Onur Recep Kıvrak takımla çalıştı. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır takımdan ayrı çalışma yapan İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini de ilk kez takımla çalıştı. Hosseini’nin Kasımpaşa maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

Antrenmanlar kapandı

Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça kadar antrenmanları basına kapattı.