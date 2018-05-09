haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle altyapıdan kadroya takviye yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya tedavi için Almanya’ya giden Burak Yılmaz’ın dışında, sakatlıkları devam eden Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Castillo ve Rodallega katılmadı. Bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Çalımbay, U19 ve U21 takımlarından 7 oyuncuyu A Takım ile antrenmana dahil etti.

Bordo-mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yaptı. Ayrıca Kahramanmaraş Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Altyapıdan takviye

Trabzonspor’da 3’ü cezalı olmak üzere toplam 9 oyuncu Bursaspor maçından kadroda yer almayacak. Kart cezalıları Okay, Kucka ve Hubocan Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren Onur, Castillo, Burak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Rodallega da bu hafta forma giyemeyecek. Hafta içinde yapılan çalışmalarda oyuncu eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, taktik antrenmanlarda faydalanmak üzere U19 takımından kaleci Muzaffer Cem Kaplan, Sefa Akgün ve Kerem Baykuş ile U21 takımından Burak Beder, Ayberk Kadaş, Cafer Tosun ve Furkan Ödemiş’i A Takım antrenmanlarına dahil etti.