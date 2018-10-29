Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Bugsaşspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı çalışmayla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra salonda çalışan Burak Yılmaz, Hosseini ve Onazi katılmadı. Nwakaeme ve Mustafa Akbaş ise takımda ayrı düz koşu yaparken, uzun süren sakatlığının ardından Kamil Ahmet Çörekçi ise takımla çalışmalara başladı. Antrenman öncesinde ise teknik heyet ve oyuncular Türk Bayrağı altında tüm ulusun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Bordo-mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Trabzonspor , Bugsaşspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Turu'nda, 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bugsaşspor ile oynayacağı maç için yarın Ankara'ya hareket edecek. Saat 18.00 sıralarında başkentte hareket edecek olan Trabzonspor, maçın ardından Trabzon'a dönerek Bursaspor maçı hazırlıklarına start verecek.